SCC no celebra la Diada "separatista" perquè no creu que representi tots els catalans

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Societat Civil Catalana (SCC) no celebra aquest divendres la Diada "separatista i excloent" perquè considera que no representa una àmplia majoria de catalans.
"El 1980 el nacionalisme va inventar, va oficialitzar i va segrestar una celebració que només inclou els separatistes", destaca en un comunicat, on proposa que la festa oficial de Catalunya sigui el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, en considerar aquest dia com més plural, integrador i respectuós.
Per a l'entitat, la influència de l'independentisme segueix sent determinant en decisions que afecten tots els espanyols, i per això demana "passar pàgina de l'etapa d'una Generalitat separatista".