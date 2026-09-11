Sánchez defensa una Catalunya que avançi "des de la convivència i allò que ens uneix"

Diego Radames / Europa Press
MADRID 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat una Catalunya que "avança" des de "la convivència, el respecte i allò que ens uneix" en la seva felicitació per la Diada aquest divendres, 11 de setembre.
"Aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira al futur amb esperança i ambició", ha escrit en un missatge a la xarxa social 'X' i que ha recollit Europa Press.
Els actes institucionals de la Diada han arrencat a les 9.00 amb la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova --últim conseller en cap de Barcelona abans de l'abolició de les institucions de la Generalitat el 1714-- a la Ronda Sant Pere de Barcelona, amb participació del Govern, la Mesa del Parlament, partits i institucions.