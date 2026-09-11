Rull apel·la a la cohesió interna: "Avui és la Diada dels 8 milions de catalans"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat aquest divendres a la cohesió interna en defensar que els catalans sempre han estat un sol poble: "Avui és la Diada dels 8 milions de catalans".
Després de la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, ha destacat que, actualment, és més important que mai reivindicar aquest missatge com va fer l'escriptor Paco Candel, perquè Catalunya és "una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on vol arribar amb progrés, justícia i llibertat, amb drets i deures".
Segons Rull, en la història de Catalunya l'esperança sempre ha estat més poderosa que la por, a més de lamentar que se celebri una nova Diada sense que hagin pogut tornar a Catalunya l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ni els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.