Ros (UGT) critica als qui donen "lliçons de catalanitat" i avisa que l'odi divideix

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha criticat aquest divendres als qui donen "lliçons de catalanitat" i ha avisat que l'odi confronta i divideix, advertint als qui volen votar aquestes opcions que l'odi no els pujarà salaris, no els baixarà lloguers ni millorarà l'educació i la sanitat pública.
"Si no volem que ens passi el mateix, no podem votar el mateix que a Estats Units, Itàlia, Argentina i altres països", ha avisat després de la tradicional ofrena al monument Rafael Casanova per la Diada, on ha defensat que la identitat catalana és la suma de molts orígens i trajectòries.
Per això, ha emplaçat als qui donen "lliçons de catalanitat" a revisar si els seus cognoms tenen origen àrab, a més de reclamar la importància de reivindicar les llibertats enfront d'un feixisme que vol tornar, adverteix.