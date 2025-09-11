Ros (UGT) afirma que Junts va votar "en contra del sentir majoritari" dels catalans

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha afirmat que Junts va votar aquest dimecres "en contra del sentir majoritari" dels catalans oposant-se a la reducció de la jornada laboral en el Congrés, que va rebutjar el projecte.
Després de la tradicional ofrena d'UGT i CC.OO. al monument de Rafael Casanova per la Diada de Catalunya, ha assegurat aquest dijous que no renunciaran a la reducció, per la qual cosa exigeixen al Govern reiniciar el procés: "Per a nosaltres defensar a Catalunya és, no només la llengua i la cultura, sinó que són els drets socials i nacionals, i també els drets laborals".
Al seu torn, ha demanat combatre discursos d'odi, recordant que "Catalunya és una terra d'acolliment", ha mostrat la seva solidaritat amb la pau en Palestina, i ha defensat la immersió lingüística a les escoles, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).