Roca (Cambra de Barcelona) afirma que l'Estat "empobreix" els catalans

Marta Pessarrodona demana defensar el català per "defensar la Història"



BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, ha assegurat aquest dilluns que pertànyer a l'Estat espanyol "empobreix" Els catalans, siguin independentistes o no.

Ho ha dit en la seva intervenció en finalitzar la manifestació de l'ANC, que ha constat de quatre columnes que han confluït sobre les 18.25 a la plaça Espanya.

Roca, que ha parlat en nom de la columna 'Soberania', ha criticat que es digui que els catalans no són solidaris amb l'Estat i ha assegurat que si Catalunya segueix formant part d'Espanya serà un "mal negoci" per als catalans.

LLIBERTAT, PAÍS I LLENGUA

El membre de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya Cèsar Lagonigro ha parlat per la columna 'Llibertat' i ha rebutjat una hipotètica llei d'amnistia: "No volem el perdó dels repressors. No ho acceptem perquè no hem comès cap delicte".

Per la columna 'País', el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, ha cridat a la mobilització permanent per lluitar contra el que ha titllat d'espoli històric a Catalunya i per millorar les condicions de vida dels catalans.

L'escriptora Marta Pessarrodona, recentment condecorada amb la Medalla d'Or de la Generalitat, ha parlat per la columna 'Llengua': ha assegurat que "defensar la llengua catalana és defensar la Història".