Diada.- Plataforma per la Llengua demana al Govern "que s'impliqui" per normalitzar el català

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha demanat al Govern de la Generalitat "que s'impliqui" en el compliment del Pacte Nacional per la Llengua, i anar fins i tot més enllà per a la plena normalització del català.
Després de la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada, ha afirmat que la plena normalització s'aconsegueix amb la implicació dels parlants ("Que parlem sempre en català") i de les institucions, i ha afegit que totes dues no són suficients avui.
"Ni tan sols totes les administracions, i especialment el Govern, que hauria d'impulsar-ho, no ho estan impulsant com caldria", ha dit, en referència al pacte per la promoció del català signat el 2024 pel Govern, alguns partits i diverses entitats.