Plataforma per la Llengua critica que la sentència del TSJC "va contra la cohesió social"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha criticat aquest dijous que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el decret de règim lingüístic educatiu català "va contra la cohesió social".
"No és una equivocació, no és una sentència només contra el decret, és una sentència contra l'escola catalana en el seu conjunt", ha dit en declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
També ha criticat que afecta a la "línia de flotació que hauria de ser per a l'escola el coneixement de la llengua", i ha qualificat la sentència d'eina de discriminació per a aquells que encara no parlen català.