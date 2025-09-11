Partits i institucions homenatgen a l'ex-president xilè Salvador Allende a Barcelona

Va ser enderrocat pel cop d'estat d'Augusto Pinochet fa 52 anys
La plaça Salvador Allende del districte d'Horta i Guinardó de Barcelona ha acollit aquest dijous, coincidint amb els actes de la Diada de Catalunya, el tradicional acte d'homenatge a l'ex-president xilè Salvador Allende, al que han assistit representants de diferents partits i institucions.
L'acte s'ha mantingut malgrat la pluja que, al llarg del matí, ha afectat la capital catalana.
Per part del Govern, ha encapçalat la delegació el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i han assistit diferents regidors de l'Ajuntament de Barcelona, representants de PSC, ERC, Comuns i CUP, així com els secretaris generals de CC.OO de Catalunya i UGT de Catalunya, Belén López i Camil Ros.
En la placa commemorativa de la plaça i junt amb el bust d'Allende s'han dipositat les ofrenes florals, s'han recordat les últimes paraules de l'ex-president enderrocat pel cop d'estat liderat per Augusto Pinochet i han sonat l'himne de Xile, el de Catalunya i la cançó 'Vencerem'.
Durant l'acte, que ha començat amb un minut de silenci en record de les víctimes i els represaliados per la dictadura pinochetista, s'han mostrat banderes xilenes, catalanes i palestines.
Aquest any l'homenatge ha commemorat el 85 aniversari del viatge del Winnipeg, el vaixell que el poeta Pablo Neruda va organitzar per traslladar de França a Xile a 2.200 persones refugiades espanyoles, després de la derrota de la República espanyola en la Guerra Civil.