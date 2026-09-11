Paneque defensa una Catalunya sense exclusions: "Al nostre país l'odi no té cabuda"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat aquest dijous una Catalunya sense exclusions: "Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no té cabuda. Catalunya som tots i totes".
Després de la tradicional ofrena del Govern al monument de Rafael Casanova per la Diada, encapçalada pel president Salvador Illa, Paneque ha demanat recuperar la confiança des de la unitat i l'exigència, celebrant que Catalunya és un "país obert, fermament democràtic", que és un contrapunt a un món que tanca fronteres i alimenta pors.
La consellera ha fet una defensa de la llengua catalana com a element compartit dels catalans, i ha demanat teixir aliances per afrontar els canvis que impliquen la transició climàtica i la intel·ligència artificial, i els "reptes" que té Catalunya en educació, infraestructures, habitatge i finançament.