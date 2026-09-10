Orriols atribueix a la traïció dels líders del 'procés' la "desnacionalització" de Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
La presència d'AC al Fossar torna a concentrar a col·lectius antifeixistes en contra seva
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
La líder d'AC, Sílvia Orriols, ha atribuït a la inacció, connivència i traïció dels líders del 'procés' la "desnacionalització" de Catalunya per part d'Espanya, i s'ha presentat com el canvi que Catalunya necessita per evitar-la.
En el seu discurs durant l'ofrena floral d'AC al Fossar de les Moreres de Barcelona la vigília de la Diada de l'11 de setembre, Orriols ha carregat contra la "casta política", i ha dit que és necessari que perdin els seus càrrecs i privilegis a canvi de silenci i complicitat.
"'Endarrera aquesta gent tan ufanosa i tan superba', diu el nostre himne nacional, vestigi d'un temps en el qual els dirigents no ens venien per tenir un grup propi en el Congrés, o per mantenir 200 càrrecs a l'administració catalana. Aquells temps han de tornar" ha expressat.
TENSIÓ ENTRE MANIFESTACIONS
La intervenció d'Orriols i l'ofrena d'AC al Fossar de les Moreres s'han produït, un any més, enmig de la tensió policial amb manifestants antifeixistes que s'han concentrat als voltants per protestar contra la presència del partit.
Malgrat la manifestació, Orriols, acompanyada d'uns 300 simpatitzants, ha arribat sobre les 16.55 hores al Fossar, escortada per membres de la direcció del partit, i ha pogut pronunciar el seu discurs passades les 18 hores entre xiulets i càntics dels antifeixistes.
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un fort dispositiu policial a la zona i en el mateix Fossar de les Moreres per impedir que els 2.000 manifestants antifeixistes aproximadament i els simpatitzants d'Orriols es poguessin enfrontar, tal com va succeir fa un any.
Tradicionalment la vigília de la Diada de l'11 de Setembre partits, entitats i organitzacions fan ofrenes florals al Fossar per retre homenatge als defensors de la ciutat que van morir durant el setge de Barcelona de 1714 i que van ser enterrats en aquest mateix lloc.