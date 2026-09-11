Diada.- Moret (PSC) apel·la a l'esperit de Sant Boi' per "fer avançar" Catalunya

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha apel·lat a l'esperit' de la Diada de Sant Boi (Barcelona) de 1976 per "fer avançar" Catalunya i construir un futur millor.
Després de la tradicional ofrena al monument Rafael Casanova per la Diada, la també presidenta de la Diputació de Barcelona ha afirmat que el 50 aniversari de la primera Diada autoritzada "va ser una acció unitària i conscient en què junts es van aconseguir drets i llibertats".
Ha dit que, després d'aquest 11 de setembre, comença un curs polític d'estabilitat institucional en què es pot "conquerir un nou model de finançament més equitatiu i just", a més de l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia per reforçar la convivència a Catalunya.