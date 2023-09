Moret (Diputació): els ajuntaments són "transcendentals" per a la qualitat de vida

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha reivindicat als ajuntaments, aquest dilluns per la Diada, com a "administracions transcendentals" per millorar la qualitat de vida dels veïns.

Ho ha declarat els mitjans després de participar en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova, al costat de la vicepresidents de la Diputació Candela López, Marc Castells, Josep Triadó i Dionís Guiteras i altres membres de l'ens supramunicipal.

La també alcaldessa socialista de Sant Boi de Llobregat ha destacat la importància de "posar en valor" els governs municipals i de participar en els actes institucionals de la jornada.