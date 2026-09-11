Moreno (CUP) reivindica que "l'independentisme és antifeixista" enfront d'AC

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha reivindicat que "l'independentisme és antifeixista, tal com van demostrar" dijous els manifestants convocats per diversos col·lectius per protestar contra la presència d'AC en el Fossar de les Moreres de Barcelona.
En declaracions aquest divendres després del tradicional homenatge de la CUP per la Diada a Gustau Muñoz (militant independentista assassinat per la policia el 1978), ha criticat l'actuació dels Mossos d'Esquadra en el Fossar: "Al Govern de Salvador Illa ahir només li va faltar posar una catifa vermella a Aliança Catalana" perquè es manifestessin amb normalitat, i ha condemnat que el fotoperiodista Jordi Borràs va patir una agressió dijous en el Fossar.
Ha afegit que la defensa de la independència és essencial per al futur de Catalunya: "Sense independència no tenim futur com a poble, no tenim futur com a nació, no tenim futur per a la nostra llengua i tampoc tenim futur per a la classe treballadora".