Diada.- López (CC.OO.) reafirma que Catalunya és "un sol poble" i el català llengua de cohesió

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha reafirmat aquest divendres que Catalunya és "un sol poble" i el català una llengua de cohesió, de construcció de democràcia i de defensa dels drets laborals.
"La construcció nacional de Catalunya, avui dia més que mai, és indissociable de la lluita contra el racisme, la xenofòbia, la desigualtat i la precarietat laboral", ha sostingut després de la tradicional ofrena floral al monument Rafael Casanova per la Diada.
Segons López, cal defensar actualment aquest missatge davant dels qui volen dividir la classe treballadora.