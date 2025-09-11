López (CC.OO.) afirma que lluitaran "sense parar" per aconseguir la reducció de jornada

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha advertit aquest dijous que seguiran lluitant "sense parar" per aconseguir la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores que el Congrés va tombar aquest dimecres.
Ho ha dit després de la tradicional ofrena de CC.OO. i UGT al monument de Rafael Casanova per la Diada de Catalunya, que han acompanyat amb una pancarta reivindicant la mesura, i ha assegurat que el rebuig del Congrés és una mala notícia, perquè, segons ha dit, no es pot avançar en una construcció nacional de Catalunya "si no s'avança paral·lelament en la construcció social".
També ha considerat una mala notícia la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el català a l'escola, ha defensat que segueixi sent la llengua "vehicular i de cohesió" a Catalunya, i a més ha constatat la seva solidaritat amb el poble palestí.