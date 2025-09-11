Diada.- L'expresident Pere Aragonès demana defensar el català i seguir lluitant per resoldre el conflicte polític

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dijous aprofitar la Diada per defensar i promoure la llengua catalana i també per reflexionar sobre la necessitat de seguir lluitant per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya.
En un video en Instagram recollit per Europa Press, ha assegurat que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el català forma part "d'una estratègia deliberada per acabar amb l'escola com a eina de cohesió social i nacional", per la qual cosa ha demanat fermesa i ser conscients que, fins que no s'aconsegueixi la independència, no es tindran totes les eines per aconseguir-ho.
Sobre el conflicte polític, ha cridat "a aprofitar l'escenari de negociacions amb moltes carpetes diferents que hi ha sobre la taula perquè siguin el primer pas per abordar el fons" de la qüestió, i ha advertit que la millor manera de defensar la democràcia a nivell global des de Catalunya és fer-ho defensant la llibertat i la igualtat dels catalans.