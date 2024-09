Les entitats independentistes exigeixen unitat als partits: "Aquí no es rendeix ningú"

Critiquen que Illa parli de normalitat quan "l'Estat judicial es nega a aplicar l'Amnistia"



BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

ANC, Òmnium Cultural, AMI, CdRep, Intersindical, Ciemen i CDR han exigit aquest dimecres unitat als partits independentistes en el seu manifest conjunt llegit a les 5 mobilitzacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa (Tarragona): "Aquí no es rendeix ningú".

A Barcelona, han llegit el manifest el president de l'ANC, Lluís Llach; el d'Òmnium, Xavier Antich; el de l'AMI, Jordi Gaseni; el del Ciemen, David Minoves; el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló; Teresa Vallverdú (CdRep) i Sònia Pascual (CDR Catalunya), a l'escenari del passeig Lluís Companys després de la manifestació de la Diada.

En el text, les entitats asseguren que "la baralla permanent i les disputes electoralistes" han provocat que el socialista Salvador Illa presideixi la Generalitat.

"INCAPAÇOS" D'UN ACORD

També han criticat que els partits independentistes "han estat incapaços de posar-se d'acord i de traçar una estratègia compartida per fer efectiu el dret a l'autodeterminació" malgrat les nombroses mobilitzacions convocades per les entitats sobiranistes.

"Els hem facilitat majories parlamentàries, que els uns i els altres han malgastat en discussions caïnites", i han afegit textualment que el Govern de Salvador Illa nega categòricament el dret a l'autodeterminació i vol acabar en els despatxos el conflicte entre Catalunya i l'Estat.

NO LLEPAR-SE LES FERIDES

Han assegurat que el Govern presumeix d'haver pacificat Catalunya i de normalitat autonòmica mentre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no pot participar en els debats del Parlament i "l'Estat judicial es nega a aplicar l'Amnistia a centenars d'independenstistes".

A més, han lamentat que la Generalitat estigui en mans "d'un govern espanyolista que fa pocs dies s'agenollava davant de Felip VI, el rei del 3 d'octubre", en referència al discurs de Felip VI després de l'1-O.

"Sortim als carrers perquè ni estem pacificats ni ens han pacificat" --moment en què els assistents han cridat 'Puta Espanya'-- i han instat els independentistes a deixar de llepar-se les ferides i organitzar-se.

Han posat com a exemple la unió de les entitats per organitzar aquesta manifestació i el manifest conjunt: "Demostrem que l'independentisme és fort, transversal, intel·ligent, que aquí no es rendeix ningú".

SENSE UN FUTUR DIGNE

També han defensat que la independència és l'únic camí dels catalans per decidir quin país volen: "Per superar els desafiaments de les societats modernes, ens manquen eines d'un Estat propi, com el finançament".

De fet, les manifestacions descentralitzades d'aquesta Diada s'han convocat a 5 ciutats --Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa-- amb l'objectiu de representar, a cadascuna, una de les "conseqüències de l'espoli fiscal", que xifren en 22.000 milions d'euros anuals.

A més, han reivindicat la independència per defensar i promoure el català; per garantir l'accés a l'habitatge a preus assequibles; perquè els municipis tinguin prou recursos per desenvolupar les seves competències, i per "garantir un futur a l'agricultura" catalana.

"Estar sotmesos a l'Estat espanyol és una amenaça estructural per a la supervivència de la llengua i la cultura catalanes i per garantir un futur digne", han assegurat.