Diada.- Laporta (FCB) reafirma la seva defensa "de la catalanitat", de la llengua i de la cultura

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reafirmat aquest divendres la defensa del club "de la catalanitat oberta al món", de la llengua catalana, de la cultura i de les llibertats individuals i col·lectives.
Ho ha dit després de la tradicional ofrena floral al monument Rafael Casanova per la Diada, on ha subratllat les "arrels profundament catalanes" que, ha dit, donen sentit al Barça.
Laporta ha dit que el club ha anat participant en l'ofrena a Rafael Casanova "sempre que els vents de la democràcia ho han permès, atès que hi ha hagut moments en què els vents no bufaven a favor".