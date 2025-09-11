L'acte institucional al TNC homenatja a Paco Candel i Maria Assumpció Català

Dirigit per Àngel Llàcer, escrit per Jordi Amat i amb música de Jofre Bardagí
BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -
L'acte institucional de la Diada de Catalunya al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha homenatjat aquest dijous a diverses figures, com l'escriptor Paco Candel, la matemàtica Maria Assumpció Català i el Congrés de Cultura Catalana de 1975.
L'acte, dirigit per Àngel Llàcer, ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i els ex-presidents del Govern José Montilla i Artur Mas, entre altres.
Escrit per Jordi Amat i amb música de Jofre Bardagí, l'acte ha volgut "representar la pluralitat i realitat social de Catalunya a través de la seva manifestació artística" des del teatre, la poesia, la dansa, la música i l'audiovisual, posant el focus en algunes de les efemèrides d'aquest 2025.
El grup Els Amics dels Arts, els cantants Pemi Fortuny, Antonio Orozco i Queralt Lahoz, els Castellers de Vilafranca i els escriptors Jordi Amat i Agustí Alcoberro han estat alguns dels integrants d'aquest acte, que tanca els actes de la Diada del dijous 11 de setembre.
En el muntatge també s'han recordat fites històriques que es commemoren aquest 2025.
Abans de començar l'acte, els convidats han pogut presencia el 'castell' que han aixecat els Castellers de Vilafranca.