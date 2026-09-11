L'ACM i la FMC fan conjuntament l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han fet aquest dissabte un any més de forma conjunta la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada.
Per part de l'ACM, hi han participat la presidenta de l'entitat, Meritxell Budó, el vicepresident primer, Isidre Pineda, el vicepresident Xavi Paz, la secretària general, Rosa Vestit, i el secretari general adjunt, Marc Sanglas.
De la FMC hi han assistit el president, David Bote, la secretària general, Susanna Mérida, i el secretari general adjunt, Joan Carles García.