Junqueras demana manifestar-se als carrers en la Diada després del seu positiu per Covid

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat als catalans "mobilitzar-se als carrers en defensa de la independència i la llibertat" de Catalunya per la Diada, malgrat que ell no podrà, per coronavirus.

En un missatge a 'X' aquest dilluns recollit per Europa Press, ha defensat: "Amnistia, autodeterminació i independència!".

"Reivindiquem la llibertat i els drets democràtics i nacionals del nostre país", ha afegit.

Ha defensat que a ERC estan "orgullosos de ser hereus dels qui van proclamar la República el 1931 i la van defensar el 1936 i d'un poble que vol fer sentir la seva veu al món com a nació sobirana".

En el seu missatge ha explicat que ha donat positiu per Covid i no participarà en els actes previstos, "per responsabilitat social".