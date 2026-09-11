Diada.- Jordi Pujol reivindica que és "la festa de tots els qui viuen i treballen a Catalunya"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha reivindicat aquest divendres que la Diada és "la festa de tots els qui viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans", i per això ha aprofitat per felicitar tots els qui volen celebrar aquesta jornada.
En una missatge enviat a Catalunya Ràdio recollit per Europa Press, ha advertit que Catalunya viu moments complicats, d'incertesa i dificultats, però també que hi ha gent amb energia, il·lusió i amb ganes de fer bé les coses, per la qual cosa veu "motius d'esperança".
"La fe i l'optimisme es pot contagiar si hi ha ganes i si hi ha voluntat de seguir sent i d'anar cap endavant. Impregneu-vos tots d'això. Hi ha una realitat que ens ha de fer veure que Catalunya val la pena", ha recalcat.