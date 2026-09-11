Independentistes cremen contenidors a l'Arc de Triomf de Barcelona

Abans hi ha hagut 1.500 manifestants contra NN i uns 70 de NN segons la Guàrdia Urbana
BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -
Un grup d'independentistes ha cremat contenidors i ha tirat tanques al foc aquest divendres a la tarda davant l'Arc de Triomf de Barcelona, durant la Diada de Catalunya.
Poc abans s'havia fet una manifestació d'antifeixistes en contra d'una mobilització de Núcleo Nacional (NN) en un punt proper, la plaça Verdaguer.
Aquesta manifestació contra NN havia congregat unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana.
La concentració de NN, convocada a les 18.00, havia comptat amb unes 70 persones, segons la policia barcelonina, i els Mossos d'Esquadra havien desplegat un dispositiu policial a la zona per evitar que tots dos grups es trobessin.
TENSIÓ
La policia catalana ha constatat en un comunicat un "ús puntual de la defensa per contenir els intents de sobrepassar la línia policial" i garantir la seguretat de manifestants i agents.
"S'han produït llançaments de pedres, ampolles, pirotècnia i de pintura contra els efectius policials desplegats", han detallat els Mossos.
La marxa antifeixista tenia com a lema 'Defensem els drets i llibertats nacionals', i els manifestants de la convocatòria ultradretana portaven banderes espanyoles constitucionals retallades.