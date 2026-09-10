La hissada de la senyera al Parlament amb Illa, Rull i Collboni obre els actes de la Diada

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
L'acte conclou amb la tradicional recepció a la Cambra
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha acollit aquest dijous a la tarda, vigília de la Diada de Catalunya, l'acte solemne d'hissada de la bandera de Catalunya, la senyera, que han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
La Cambra ha celebrat per segon any consecutiu la hissada de la senyera, que mesura 54 metres i que es va instal·lar en 2025 de forma permanent davant de la façana de l'edifici per recuperar una tradició de "solemnitat i importància" d'aquest símbol.
L'acte ha comptat entre els seus assistents amb una àmplia representació política i institucional, amb els membres del Govern i de la Mesa del Parlament; el delegat del Govern, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; els expresidents de la Generalitat José Montilla i Pere Aragonès, i els líders sindicalistes Camil Ros (UGT) i Belén López (CC.OO.).
També han assistit els líders dels grups parlamentaris i diputats dels grups del PSC-Units, Junts, ERC i Comuns; no han assistit representants del Parlament del PP, Vox, CUP ni AC, encara que sí que ho ha fet el líder popular en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.
L'acte s'ha iniciat amb cinc membres de la Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra traslladant la senyera des de l'interior del Parlament, amb l'acompanyament de la 'Marxa vella del comte Starhemberg' interpretada per Ministrers de la Ciutat.
La Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Gala han desplegat i ancorat la bandera, que s'ha hissat al so de 'El cant de la senyera', interpretat per l'Orfeó Català.
'ASSEMBLEES DE PAU I TREVA' I PAU CASALS
L'acte ha continuat amb la lectura del text 'Oliba. Mil anys de pau i treva de Déu' de Jaume Coll Mariné a càrrec de l'actor Lluís Soler, i les interpretacions musicals del projecte Músiques de la Catalunya Mil·lenària, amb Jordi Savall i solistes de la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI.
En concret, han sonat les anònimes 'Veri dulcis in tempore' i 'Quant ai el mon consirat' i la cançó 'Pax! In nomini Domini! de Marcabru.
Posteriorment, s'ha projectat el discurs de Pau Casals a la seu de les Nacions Unides en 1971 amb la interpretació, de fons i a boca tancada, de 'El cant dels ocells' a càrrec de l'Orfeó Català.
L'acte ha conclòs amb la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, 'Els Segadors', a càrrec de l'Orfeó Català.
Amb la senyera ja onejant al costat el Parlament, ha començament la recepció institucional a representants polítics, econòmics, culturals i socials en l'exterior del Palau del Parlament, tradició de la vigília de la Diada entre 1980 i 2008 que es va recuperar l'any passat.