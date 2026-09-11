Diada.- Fernández (PP) demana donar exemple al món i deixar enrere les "garrotades" del Fossar

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP català, Alejandro Fernández, defensat aquest divendres la necessitat que Catalunya doni exemple de lideratge al món, com amb la Sagrada Família, i deixi enrere episodis com el de les "garrotades" del dijous al Fossar de les Moreres.
"Hi ha un tipus d'ideologia separatista a Catalunya que, lamentablement, ja no té suficient amb barallar-se amb els qui no pensem com ells, sinó que ara es barallen entre ells", ha lamentat en declaracions als mitjans per la Diada, acompanyat d'altres membres de la direcció.
Després de reclamar una Catalunya de ciutadans lliures i iguals, amb seguretat i ordre, també ha volgut traslladar un missatge de solidaritat amb els ciutadans de Ceuta: "No estan sols, ens tenen al seu costat".