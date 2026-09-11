Feijóo defensa que Catalunya sigui part del canvi a Espanya: "No necessita ser moneda de canvi de res"

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 11 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desitjat aquest divendres una "bona Diada" a tots els catalans i ha defensat que aquesta comunitat sigui "part del canvi" que necessita Espanya per "recuperar l'ordre, la llibertat i la prosperitat". Al seu entendre, Catalunya "no necessita seguir sent moneda de canvi de res".
"Bona Diada a tothom! Bona Diada a tots els catalans!", ha escrit Feijóo en un missatge en català al seu compte oficial de 'X', que ha recollit Europa Press, coincidint amb la celebració de la festa oficial de Catalunya.
Feijóo ha recalcat que Catalunya "ho té tot per enlairar" i això va poder veure-ho "el món sencer fa pocs mesos, amb la majestuositat de la Sagrada Família, durant la visita a Espanya del Papa Lleó XIV".
"No necessita seguir sent moneda de canvi de res, sinó part del canvi que necessita tota Espanya per recuperar l'ordre, la llibertat i la prosperitat", ha manifestat el cap de l'oposició en la seva felicitació per la Diada aquest divendres 11 de setembre.
Els actes institucionals de la Diada han arrencat a les 9.00 hores amb la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova --últim conseller en cap de Barcelona abans de l'abolició de les institucions de la Generalitat en 1714-- a la Ronda de Sant Pere de Barcelona, en la qual ha participat el Govern, la Mesa del Parlament, partits i institucions.
A més, la històrica celebració de la Diada de l'11 de Setembre de 1976 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) compleix aquest divendres 50 anys, i destaca per ser la primera gran manifestació organitzada de forma legal després de gairebé quatre dècades de prohibició sota la dictadura i després de la mort de Francisco Franco al novembre de 1975.