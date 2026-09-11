Diada.- Esteban (PNB) urgeix a aplicar l'amnistia per "començar a construir" a Catalunya

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PNB, Aitor Esteban, ha urgit a aplicar la Llei d'Amnistia als líders independentistes catalans als qui encara no se'ls ha aplicat: "Urgeix que sigui això així al més aviat possible, i a partir d'aquest moment es podran començar a construir més coses i sabrem realment quina és la voluntat de la societat i del poble català".
Esteban, que ha acompanyat a Junts en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova aquest dijous per la Diada, considera que no és de rebut que hi hagi representants catalans que no hagin pogut tornar a Catalunya i que, per això, el moment actual és només "una foto del moment" que no permet al poble català decidir.
Ha afegit que assisteixen a la Diada per afirmar que Catalunya és una nació, com ho és Euskadi, i per mostrar la solidaritat entre dos pobles que tenen molt en comú: "S'equivocaria molt qui pretengui tractar Catalunya i Euskadi com una comunitat autònoma més. Som molt més".