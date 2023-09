Diada.- Espadaler (Units) veu en l'amnistia una fórmula "al servei de la reconciliació"

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha afirmat aquest dilluns que l'amnistia als encausats pel procés independentista pot ser una fórmula "al servei de la reconciliació" a Catalunya.

"Té sentit si és per fer política, no per tornar-ho a fer",

ha dit en declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena del seu partit al monument de Rafael Casanova per la Diada.

Espadaler ha celebrat "l'esforç" de diàleg en les negociacions sobre la investidura, però ha advertit que, en paral·lel, el Govern no pot descuidar la gestió del dia a dia a Catalunya.