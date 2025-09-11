Diada.- Espadaler (Units) expressa el seu "suport" al recurs del Govern contra la sentència del TSJC

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'Units per Avançar i conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha expressat aquest dijous el seu "suport" al recurs del Govern contra l'anul·lació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de part del decret de règim lingüístic educatiu català.
"La llengua pren especial importància en el dia a dia del poble i és un tema que ens ocupa i ens preocupa", ha assegurat en declaracions als mitjans després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
A més, també ha assenyalat que Units milita per un "patriotisme que s'ocupa de les coses que preocupen a les persones, que s'ocupa d'un nou finançament i que s'ocupa de Rodalies", ha resumit.