Diada.- Espadaler (Units) defensa un catalanisme integrador davant de la "bipolarització extrema"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha defensat un catalanisme integrador enfront de la "bipolarització extrema" i l'avanç de forces extremes que, ha assegurat, posen en qüestió la democràcia mateixa.
Després de l'ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha reivindicat el paper de les institucions, recordant l'Any Irla i l'Any Tarradellas: "Irla és la baula que permet la continuïtat de la Generalitat; Tarradellas és qui pot restituir-la", i ha demanat prendre'ls d'exemple per mirar la Catalunya del present i futur.
Ha afegit que, davant de populismes estèrils que no porten enlloc, cal atendre els reptes actuals seguint l'exemple dels qui "han posat l'interès general i la cohesió social per davant" i han estat exemples de catalanitat i catalanisme integrats.