Entitats independentistes criden a aprofitar el "fracàs absolut del Govern del PSC"

Lluís Puig expressa per trucada que a la propera Diada serà a Catalunya després de l'Amnistia
BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Independentista Fossar de les Moreres i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han cridat a la independència i a aprofitar per aconseguir-ho el "fracàs absolut del Govern del PSC".
Ho ha expressat la representant de la Comissió Independentista, Èlia Farré, aquest divendres en un acte al Fossar de les Moreres amb representants de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC); el Consell de la República, i Associació de Municipis per la Independència (AMI), així com a l'ex-presidenta del Parlament i exlíder de Junts Laura Borràs, i a l'exconseller Lluís Puig, que ha participat telemàticament.
L'entitat veu una "nova oportunitat que s'obre davant la greu crisi institucional, social i política de l'Estat espanyol, que deixa el règim del 78 en el seu moment més baix i precari", i ha cridat a culminar el procés d'independència.
LLUÍS PUIG I LAURA BORRÀS
En l'acte ha participat per trucada telefònica des de Prats de Molló (França) l'exconseller Lluís Puig, qui ha assegurat que en la propera Diada ja podrà ser a Catalunya, en referència a l'aplicació de la Llei d'Amnistia.
Puig ha cridat a commemorar la Diada amb el mateix esperit de lluita que va haver-hi contra la dictadura de Franco, i ha assenyalat que "hi ha gent que fa castells a l'aire i diuen coses fàcils de digerir, però que no hi ha qui les hi empassi", en referència implícita al discurs d'AC.
L'ex-presidenta del Parlament i exlíder de Junts Laura Borràs ha cridat a lluitar per la independència i ha apuntat que "una nació només desapareix quan és derrotada" i quan deixa de lluitar.
"Nosaltres, els catalans, no hem deixat de lluitar mai. Lluitem per existir i per existir en plenitud", ha instat a no resignar-se ni deixar que el descoratjament es converteixi en la destinació de Catalunya.
"No hem vingut a esperar al fet que arribi el nostre moment, hem vingut a fer possible el nostre moment", ha conclòs.
"ESTAT DE CARTRÓ PEDRA"
El president de l'AMI, Salvador Coll, ha cridat a la unitat dels pobles com una unitat internacional contra estats com l'espanyol, "que cada vegada es demostra més que és de cartró pedra, que quan plou es van desfent les seves costures".
Per la seva banda, la vice-presidenta del Consell de la República (CdRep), Montserrat Rosell, ha afirmat que l'1-O "no va ser un simulacre ni una manifestació més, va ser un mandat democràtic vigent, vinculant i innegociable" i ha defensat l'autoritat del CdRep com a entitat que lluita per la independència de manera pacífica, democràtica i també política, encara que desvinculada de partits.
També han participat representants d'Estat Català; de l'Assemblea de Joves de Catalunya; de la Comissió de la Dignitat, i del Col·lectiu de Dones dels Països Catalans.
Finalment, han pres la paraula representants de delegacions internacionals de Còrsega, Nova Caledònia, Sardenya i Bretanya, i representants d'entitats com el Front Polisario, Biafra o Panafricanistas.