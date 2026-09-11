Domingo (CdRep) apel·la a la unitat de l'independentisme oblidant "qualsevol retret"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha apel·lat a la unitat de l'independentisme i ha ofert l'entitat com a facilitadora per aconseguir-ho, "oblidant qualsevol controvèrsia, qualsevol diferència, qualsevol retret".
"És un bon moment, un moment en què Espanya s'està desfent com un sucre", ha dit aquest divendres després de la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada.
Ha apel·lat a "mantenir l'esperit i la resiliència del país per mantenir" la llengua, la cultura, la tradició, la manera de fer, de pensar i parlar, i a recordar la resistència durant 1714, la dictadura de Primo de Rivera i el franquisme.