Crits de 'Govern dimissió' durant el discurs de Feliu (ANC) després de la manifestació

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

Assistents a la manifestació de l'ANC celebrada a Barcelona aquest dilluns per la Diada han cridat 'Govern dimissió' durant el discurs que ha donat la presidenta de l'entitat independentista, Dolors Feliu, a la plaça Espanya.

Feliu ha exigit a Junts i ERC que només negociïn amb l'Estat la independència de Catalunya, en un discurs en el qual no ha fet cap referència a l'amnistia.

"Si no s'atreveixen i no saben com fer-ho que convoquin eleccions", ha afegit Feliu, fet que ha provocat crits de 'Govern dimissió' i 'Independència' entre els assistents.