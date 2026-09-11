Comencen les manifestacions de l'ANC, Òmnium, CdRep i AMI a Barcelona i Girona

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Les manifestacions organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen i els CDR han començat aquest divendres sobre les 17.14 hores amb crits d'independència a Barcelona i Girona, mentre que a Amposta (Tarragona) han arrencat a les 16.30h.
Sota el lema 'Hi soc. Hi som. Pel present i pel futur. Independència', reivindiquen que la lluita per la independència és la lluita pels drets socials i la consolidació de la societat del benestar, per la qual cosa erigeixen aquest objectiu com l'única eina per construir un futur millor.
A Barcelona, la marxa s'ha estructurat en dues columnes que confluiran a la plaça de Catalunya, on es realitzaran els discursos centrals dels líders de les entitats.
Una de les columnes, la que ha començat a Gran Via amb el carrer Casanova --l'altra arrencava des de la plaça de la Catedral--, inclou una zona d'entitats internacionals i cap al final hi participa un grup de persones amb banderes d'Aliança Catalana.
Amb aquestes mobilitzacions, les entitats independentistes busquen reactivar les bases sobiranistes i denunciar el que consideren un estancament en la consecució dels objectius polítics i institucionals.
Les protestes se celebren en un escenari en què les forces independentistes continuen dividides respecte al seu full de ruta polític i després d'haver perdut la majoria absoluta al Parlament, en un tauler parlamentari en el qual la resta de partits també analitzen amb prudència el possible transvasament de vots en els sondejos cap a Aliança Catalana (AC), liderada per Sílvia Orriols.