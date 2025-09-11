Comencen les manifestacions de l'ANC a Barcelona, Girona i Tortosa (Tarragona)

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Les manifestacions organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen i els CDR han començat aquest dijous sobre les 17.14 hores a Barcelona, Girona i Tortosa (Tarragona).
Sota el lema 'Més motius que mai. Independència' ('Més motius que mai. Independència') criden a manifestar-se contra la desnacionalització de Catalunya, per la defensa del català i contra l'espolio fiscal que consideren que implica la pertinença a Espanya, amb l'objectiu de "fer reaccionar al moviment independentista".
A Barcelona, el recorregut de la manifestació s'iniciarà en Pla de Palau, recorrerà el passeig d'Isabel II i passeig de Colom, i acabarà en la part final de la Rambla, en Portal de la Pau, on acabarà amb els discursos dels representants de les entitats, que s'emetran de forma simultània a Girona i Tortosa.