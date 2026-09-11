Collboni defensa una Barcelona "oberta i cohesionada" enfront de discursos que volen dividir

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat una Barcelona "oberta i cohesionada que tingui confiança en si mateixa de cara al futur" enfront de discursos que volen dividir.
Després de la tradicional ofrena de l'Ajuntament de Barcelona al monument de Rafael Casanova per la Diada, ha dit que Catalunya és una societat plural que "ha fomentat la seva identitat amb la diversitat i la capacitat de compartir un futur conjunt".
Per això, ha insistit que des de la capital catalana seguiran treballant "per fer possible aquest futur", i ha demanat que sigui una Diada per a tothom.