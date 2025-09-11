Casadevall (CUP) defensa la independència com a "única solució" social i lingüística

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha defensat aquest dijous per la Diada de Catalunya que la independència és "l'única solució a l'emergència social" i lingüística de Catalunya.
Ho ha dit en declaracions difoses pel partit després del tradicional homenatge dels anticapitalistes a Gustau Muñoz, militant independentista i socialista català assassinat en 1978 per la Brigada Polític-Social després d'una manifestació a Barcelona.
Casadevall ha considerat que la sentència del dimecres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre l'ús del català a l'escola és una agressió més del sistema judicial espanyol, en les seves paraules, la qual cosa demostra, al seu judici, que sense la independència Catalunya "no té futur com a poble", ni el català com a llengua.
Ha assegurat que "només l'esquerra independentista" està assenyalant aquesta situació i instant a generar textualment un conflicte seriós amb l'Estat espanyol.
Finalment, s'ha solidaritzat amb Palestina: "Una lluita que la sentim propera, que sentim en els nostres cors com una nació oprimida com la nostra".