Borràs (Junts) sobre l'amnistia: "No busquem solucions personals sinó polítiques"

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat aquest dilluns que el seu partit negocia per aconseguir l'amnistia pensant en Catalunya i no amb mentalitat de partit, amb l'objectiu final de resoldre el conflicte exercint l'autodeterminació: "No busquem solucions personals, sinó polítiques".

Ho ha dit en declaracions abans de la manifestació de l'ANC des de la columna que surt de la plaça Letamendi, en ser preguntada perquè Òmnium no inclogui la condemna de la pròpia Borràs per la causa de la Institució dels Lletres Catalans (ILC) en la llista dels qui podrien beneficiar-se d'una amnistia pel procés.

Borràs ha dit que "l'independentisme ha tornat a agafar la iniciativa" en aquesta Diada i té l'oportunitat de resoldre políticament el conflicte gràcies al seu pes al Congrés, una estratègia que, segons ella, Junts sempre ha defensat.