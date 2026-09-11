Antich (Òmnium) reclama la independència "amb tots els seus accents, tots els seus orígens"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamat la independència de Catalunya "especialment aquest any amb tots els seus accents, tots els seus orígens i tota la seva diversitat", i ha expressat la seva preocupació per l'ascens de l'extrema dreta.
"Som aquí com un gest de fortalesa davant de totes les amenaces que patim i davant dels riscos en una situació política i social especialment complexa", ha dit després de l'ofrena al monument a Rafael Casanova per la Diada, acompanyat de representants d'Acció Cultural del País Valencià, d'Obra Cultural Balear i d'Òmnium de L'Alguer i de Catalunya Nord.
Antich ha destacat que Òmnium se centra en nous escenaris que s'obren després de l'aplicació de l'amnistia, que permetrà "el retorn dels exiliats" i, així, tancar la carpeta dels últims anys per obrir-ne una altra del dret a decidir.