BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamat aquest dijous per la Diada que Catalunya tingui un "estat lliure i propi", perquè només amb les eines d'un estat independent, ha dit, es pot fer front a sentències com la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el català a les escoles.
Ho ha dit després de la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada de Catalunya, defensant que el català és un "pilar de la cohesió social", i que hi ha un gran consens entorn d'aquest tema a Catalunya, alhora que ha assegurat que el conflicte polític es manté i que només es resoldrà quan Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur polític, en les seves paraules.
Finalment, ha instat a l'independentisme i al catalanisme democràtic a demostrar la seva intel·ligència col·lectiva, maduresa i determinació enfront de "els quals pretenen mobilitzar els discursos d'odi".