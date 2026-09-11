Antich (Òmnium) proposa un "gran acord" del sobiranisme davant l'extrema dreta

"No hi ha res menys català que expulsar de la catalanitat una part del país"
BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha cridat a articular en el curs polític que comença un gran acord de tot el catalanisme democràtic, el sobiranisme i l'independentisme per defensar els drets, les llibertats i la sobirania davant del "conflicte polític amb l'Estat espanyol" i l'ascens de l'extrema dreta.
Ho ha proposat en el tradicional acte d'Òmnium aquest divendres amb motiu de la Diada de Catalunya, en què han participat també Acció Cultural del País Valencià, Correllengua Agermanat, Cultura Activa, Obra Cultural Balear i Òmnium Catalunya Nord i Òmnium L'Alguer.
Abans del cicle electoral que s'obre aquest curs polític, que serà "llarg i diabòlic" i que pot fer avançar o retrocedir molt al catalanisme, Antich ha cridat a reconstruir l'hegemonia social entorn els grans consensos del catalanisme democràtic amb un front cívic ampli, que pugui ser majoritari i radicalment democràtic.
"Estem parlant d'un front cívic de continguts, no de mínims, que permeti establir les grans línies de consens que cap força catalana, catalanista, sobiranista o independentista hauria de renunciar a defensar en els propers anys", ha detallat.
Ha demanat responsabilitat col·lectiva als representants polítics i a la societat civil davant dels "temps tèrbols aquí i a tot el món" per l'amenaça que creu que constitueix l'avanç de l'extrema dreta a Catalunya, a la resta d'Espanya i al món i que es produirà a curt termini.
Han assistit a l'acte representants de Junts, ERC, els Comuns i la CUP; els secretaris generals de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, Belén López i Camil Ros; el president de l'ANC, Josep Vila; l'ex-president de la Generalitat Pere Aragonès, i l'ex-presidenta del Parlament Carme Forcadell, entre altres.
ELS "MONSTRES" SÓN AQUÍ
Antich ha apel·lat a l'esperança i a cohesionar socialment Catalunya davant el catastrofisme i la polarització que, ha sostingut, és un clima favorable perquè apareguin el populisme i l'extrema dreta: "Aquests monstres, mala notícia, ara ja són aquí i viuen entre nosaltres".
Es tracta d'un fenomen que es produeix també a Alemanya, Itàlia, França, Anglaterra o Portugal, ha dit, i que cal combatre de la mateixa forma que han fet a Gal·les, Escòcia, Irlanda del Nord o Quebec: "Nacions sense estat com nosaltres i que aspiren a tenir-ne avancen amb la força de grans majories socials i polítiques", per la qual cosa la batalla de Catalunya és global, ha dit.
"No sabem si ara el món ens mira. Tot sembla indicar que no. Però faríem bé nosaltres a mirar-nos bé el que passa al món i menys el melic", perquè tot el món occidental està a la mateixa cruïlla i fent front al mateix repte, ha reflexionat.
En aquest sentit, ha defensat que Catalunya ha estat modèlica en el context europeu a l'hora de convertir la integració de la immigració en quelcom estructural i motiu d'orgull: "No hi ha res menys català que expulsar de la catalanitat una part del país. Que ens hem tornat bojos?".
AMNISTIA I AUTODETERMINACIÓ
El president d'Òmnium ha recordat que no renuncien a la plena sobirania i a la "resolució del conflicte polític", ja que Catalunya té el dret legítim i reconegut internacionalment a decidir el seu futur polític, ha afirmat.
També que l'aplicació de la Llei d'Amnistia és imprescindible: "Resoldrà amb moltíssim retard la repressió política, policial i judicial", però que no és l'últim pas ni de lluny, perquè només l'autodeterminació resoldrà el conflicte que creu vigent entre Catalunya i Espanya.
ELS "ATACS" Al CATALÀ
El manifest conjunt de totes les entitats que han participat en l'acte posa el focus en el català, la llengua comuna dels diferents territoris als quals representen, per la qual demanen un front comú en la seva defensa davant "els intents continuats dels estats espanyol, francès i italià de convertir la identitat compartida en un reducte folklòric".
Reivindiquen l'agermanament dels diferents territoris dels Països Catalans i criden a "implicar-se en la promoció del català a la Franja, L'Alguer i la Catalunya Nord" i en la defensa de l'escolarització en català.
Adverteixen, no obstant això, que davant dels atacs a la llengua i cultura catalanes, no s'ha de caure "en el parany del replegament identitari, els discursos d'odi o la retallada de drets".
"Si aspirem a ser la nació completa que volem, hem d'enorgullir-nos de la nostra diversitat i riquesa. I això significa sumar, sumar i sumar", conclou el text de les entitats que s'ha llegit durant l'acte, que ha comptat amb les actuacions musicals d'Anna Andreu.