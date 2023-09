Antich (Òmnium) assegura que "la cohesió" de l'independentisme és la seva transversalitat

Gaseni (AMI) demana un independentisme fort i "anar amb compte" amb els pactes



El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que "la cohesió i la força" de l'independentisme és la seva transversalitat, i ha defensat que des de la seva entitat treballen per cohesionar un moviment plural amb l'objectiu comú d'aconseguir la independència de Catalunya.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns en l'acte final de la manifestació de l'ANC per la Diada, que s'ha celebrat a la plaça Espanya de Barcelona.

"L'única cosa que pot fer por a l'Estat i pot empènyer als partits és la cohesió de l'independentisme", ha subratllat Antich, que ha afegit que l'Estat mai podrà parar la força de la gent.

Ha defensat que "sense moviment permanent cada dia" no s'aconseguirà la independència, i ha subratllat que no hi ha causa més poderosa que la llibertat, la independència i la república catalana, en les seves paraules.

"Cap desànim, frustració, ni renúncia", ha reivindicat Antich, que ha assegurat que des d'Òmnium han reivindicat sempre l'amnistia, la lluita contra la repressió i per la independència de Catalunya i el seu reconeixement internacional.

JORDI GASENI

El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha sostingut que l'independentisme ha de seguir sent fort des del municipi més petit al més gran, per la qual cosa demanat "anar amb compte" amb els pactes.

En defensa de l'amnistia, ha reclamat que les persones encausades per actes relacionats amb el procés independentista i a l'estranger quedin en llibertat: "Els necessitem per seguir lluitant".

Així mateix, ha celebrat la signatura del Pacte Nacional pel Moviment Civil per la Independència la setmana passada, impulsat per l'ANC i recolzat per unes 15 entitats, i ha advertit que les mobilitzacions al carrer "han d'ajudar a cohesionar".