Diada.- Albiach (Comuns) afirma que Catalunya ha de decidir si és inclusiva o genera odi

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que Catalunya ha de prendre una decisió com fa 50 anys: "Hem de decidir si volem una Catalunya inclusiva i d'un sol poble o acaben guanyant els qui generen odi".
Ho ha dit després de la tradicional ofrena al monument Rafael Casanova per la Diada, en què ha fet una crida a totes les forces democràtiques perquè la comunitat "segueixi sent un sol poble".
També s'ha referit a les concentracions d'aquest dijous en el Fossar de les Moreres, ha insistit que "l'estat ha de garantir els drets dels ciutadans i frenar l'extrema dreta, no a l'inrevés", i ha condemnat una agressió al fotoperiodista Jordi Borràs en el Fossar, ha dit.