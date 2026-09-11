Diada.- Alamany (ERC) apel·la a enfortir i cohesionar Catalunya davant dels qui la volen "tancada"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha apel·lat a enfortir i cohesionar Catalunya enfront dels qui "volen una Catalunya tancada, davant d'aquells que baixen els braços".
Després de la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada de Catalunya, ha acusat al Govern de la Generalitat de governar sense ambició nacional, i ha afegit: "En aquest context sorgeixen reaccionaris; reaccionaris que no volen fer el país més fort, volen que ens enfrontem els uns amb els altres".
"Actuar com a país és l'única via per sortir del debilitament nacional en què Catalunya està immersa. Per això, el que toca és fer país, perquè només un país més fort pot guanyar un país nou", ha assegurat.