500 manifestants en la tradicional marxa de torxes per la independència a Barcelona

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 500 persones s'han manifestat aquest dijous en la vigília de la Diada de l'11 de setembre al centre de Barcelona en la tradicional marxa de torxes per reclamar la independència de Catalunya.
Organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdRep), entre d'altres entitats, quatre columnes han sortit des de diversos punts de la ciutat i han confluït cap a les 21 hores a la plaça Comercial del barri del Born.
Abillats amb torxes, han portat també banderes independentistes catalanes, en una marxa solemne al ritme de la percussió, amb càntics en favor de la independència i el cant d''Els Segadors'.
Posteriorment, s'han dirigit al Fossar de les Moreres, a escassos metres del Born, on tradicionalment la vigília de la Diada partits, entitats i organitzacions fan ofrenes florals per retre homenatge als defensors de la ciutat que van morir durant el lloc de Barcelona de 1714, i que van ser enterrats en el mateix lloc.
També s'han organitzat marxes de torxes en altres municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Vic (Barcelona), Tàrrega (Lleida), Girona, Olot (Girona), i Tortosa (Tarragona), entre d'altres.