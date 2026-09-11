45.000 persones a la manifestació independentista de Barcelona segons la Guàrdia Urbana

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 45.000 persones han participat a la manifestació independentista organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen i els CDR a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana.
La manifestació a la capital catalana, dividida en dues columnes (una des de la Gran Via i una altra des de la Catedral de Barcelona), ha començat puntualment a les 17.14 hores, per la commemoració de l'11 de setembre de 1714, i ha finalitzat a la Plaça de Catalunya, on se celebra l'acte unitari.
Entre els participants hi havia també una secció d'entitats internacionals i s'han corejat consignes com 'In, inde, independència'; 'Els carrers seran sempre nostres'; 'Visca Catalunya Lliure', i '1 d'octubre, ni oblit ni perdó'.