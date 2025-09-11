1.200 persones a la marxa de l'Esquerra Independentista segons GUB, més de 6.000 segons la CUP

Moreno (CUP) critica que el PSC doni per acabat el conflicte polític: "Per què vam seguir tenint represaliadas?"
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Urbana ha xifrat en 1.200 els manifestants que han marxat aquest dijous a la tarda per la Diada de Catalunya en el centre de Barcelona convocats per Esquerra Independentista, mentre que la CUP ha dit que han acudit més de 6.000 persones.
Els manifestants han marxat pel centre de Barcelona sota el lema 'El combat és sempre ara' amb càntics com 'Ni França ni Espanya, Països Catalans' o 'Fora feixistes dels nostres barris'.
Han encès petards i bengales, han desplegat una gran estelada al capdavant de la marxa i una bandera palestina, i han portat pancartes i banderes; i l'acte polític, davant del Born, ha acabat amb la crema de les banderes d'Espanya, França i Israel i amb 'Els Segadors', 'La Balanguera' i 'La Internacional'.
En el seu discurs en acabar la manifestació, a la plaça Comercial del Born, la portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat la neutralitat del PSC que, segons ella, no és més que una fal·làcia, perquè representen els interessos del capital a Catalunya: "Ells són paladins d'un espanyolisme més 'light' que també es carrega la immersió lingüística i folkloriza nostra cultura".
Ha assegurat que el Govern que presideix Salvador Illa vol representar la despolitización de la Generalitat i l'eliminació del conflicte entre Catalunya i Espanya, que Moreno creu que es manté: "Si no hi ha conflicte, per què ens espien? Si no hi ha conflicte, per què vam seguir tenint represaliades?", s'ha preguntat.
"N'HI HA PROU D'ATACS AL CATALÀ!"
S'ha referit també a la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre l'ús del català a l'escola, la qual cosa veu com una ingerència dels tribunals que demostra que el català té futur "sol amb la independència".
"No hi ha marge amb l'Estat, ja que el seu objectiu és fer-nos desaparèixer com a poble, perquè cada nou atac al català és un atac a la cohesió social i territorial del nostre país. I nosaltres estem aquí per dir prou! N'hi ha prou d'atacs al català!", ha reclamat.
"8, 9 O 10 MILIONS" DE CATALANS
En aquest sentit, ha defensat que el català és "una bala contra l'Estat espanyol, contra l'Estat francès i contra el capitalisme", i un patrimoni de la classe treballadora de Catalunya, i que, per això, no ha d'usar-se com a arma llancívola contra els migrants.
Ha defensat la diversitat de Catalunya, que ha dit que és fruit dels seus processos de migració: "La nostra força és la diversitat del poble treballador català i la seva capacitat de lluitar de forma compartida contra el capitalisme i el patriarcat. I estarem aquí per construir un país millor. Siguem 8, 9 o 10 milions! Perquè som el resultat de centenars de processos migratoris que ens han fet ser els qui som".
SOLIDARITAT AMB PALESTINA
Tant a la manifestació com als discursos s'ha traslladat la solidaritat de l'esquerra independentista amb el poble palestí davant de la guerra d'Israel a Gaza: "Tenim una mirada internacionalista. Des d'aquí, des dels Països Catalans, avui alcem la veu a tots els pobles lliures del món".
"Arriba l'hora de la internacional dels pobles lliures. Perquè la llibertat no entén de fronteres imposades. Perquè quan un poble s'aixeca, s'encenen milers. Som part d'una xarxa insubmisa que travessa deserts, muntanyes i mars. Que brolla a Palestina, que resisteix a Veneçuela", ha afegit.
TÀNIA ROS
Per la seva banda, la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Tània Ros, ha dit que l'actual és un moment en el qual comprometre's per lluitar contra els quals volen representar el feixisme, "contundents contra els pobres i dòcils contra els rics", també a Catalunya.
"El poble català i la seva voluntat d'independència mai poden quedar en mans dels representants de la internacional reaccionària al nostre país, dels amics d'Israel, de li Pen, d'Abascal o d'Orriols", ha dit.