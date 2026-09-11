1.100 manifestants de l'Esquerra Independentista segons la Urbana i 8.000 segons la CUP

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Urbana ha xifrat en 1.100 els manifestants d'aquest dijous a la tarda per la Diada de Catalunya al centre de Barcelona convocats per diverses organitzacions de l'Esquerra Independentista, mentre que la CUP afirma que hi han anat més de 8.000 persones.
Els manifestants han marxat pel centre de Barcelona des de la plaça Urquinaona fins al Born sota el lema 'Som un poble en lluita per una terra lliure' amb proclames en favor de la independència i en favor de l'escola pública i en català.
Entre els càntics, s'han escoltat 'Ni França ni Espanya, Països Catalans'; 'Ni un pas enrere, contra el feixisme acció directa', 'Ahir, avui, demà, l'escola en català', i també proclames antiracistes, en favor de Palestina i contra Israel, i contra AC i la seva líder, Sílvia Orriols.
Durant la marxa han encès petards, bengales i pots de fum de colors, han desplegat una gran 'estelada' portada per representants dels docents de Catalunya i la Comunitat Valenciana, i han aixecat pancartes i banderes independentistes.
L'acte polític, davant del Born, ha acollit els parlaments i ha acabat amb 'Els Segadors', 'La Muixeranga', 'La Balanguera' i 'La Internacional'.
També hi ha hagut manifestacions convocades per l'esquerra independentista catalana a Lleida, Girona i Reus (Barcelona).
NON CASADEVALL (CUP)
En el seu discurs a l'acte polític després de la manifestació, a la plaça Comercial del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha defensat el llegat de la lluita de l'esquerra independentista des de fa dècades: "No tot va començar el 2017".
"Avui, dècades després, seguim en disputa. Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir", en un context de resistència, ha dit, davant de l'ofensiva de la dreta espanyola que vol destruir a l'independentisme, i de l'avanç de l'extrema dreta.
Ha assegurat que, mentre que els moviments populars catalans persistiran en el temps, no ho faran les forces reaccionàries: "Nosaltres també passarem, no com l'extrema dreta", i ha sostingut que la principal missió de l'independentisme és la millora de les condicions de vida per a una societat lliure, feminista i socialista.
LAIA CANIGÓ (ARRAN)
La portaveu d'Arran, Laia Canigó, ha defensat el poder de l'independentisme popular com a força antifeixista i combativa, i ho ha exemplificat amb la manifestació contra AC al Fossar de les Moreres: "10.000 persones davant de 300 covards".
Ha cridat a la unitat antifeixista davant d'"Orriols, Abascal, Trump, Milei, Netanyahu i qui faci falta" i ha assegurat que el projecte independentista no és només una ruptura, sinó que és la solució per poder viure amb dignitat.
DANI MARCOS (COS EDUCACIÓ)
El portaveu de COS Educació, Dani Marcos, ha fet referència a les reivindicacions docents a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears, i ha assegurat que "no han acabat".
A més, ha reivindicat una independència que confronti els discursos feixistes i racistes, però també "aquells discursos liberals del 'Madrid ens roba' o promeses electoralistes de pseudoesquerra de líders messiànics que venen a salvar-ho tot.