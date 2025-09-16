DHL inaugura un hub internacional a l'Aeroport de Barcelona amb una inversió de 80 milions

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'empresa alemanya DHL ha inaugurat aquest dimarts el seu nou hub internacional a l'Aeroport de Barcelona, un nou centre logístic que compta amb una inversió de 80 milions d'euros.
Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, es tracta d'una de les inversions "més importants en l'àmbit logístic a Catalunya dels darrers anys".
La inauguració ha comptat amb figures públiques com l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.
Romero ha assegurat que "Catalunya necessita el sector logístic per connectar-se al món", a més de connexions ferroviàries, viàries, aeroportuàries i portuàries per continuar creixent.
"Ho hem de fer amb la col·laboració públic-privada", ha reivindicat Romero, que ha posat com a exemple el nou hub Internacional DHL Express España.
29.000 M2
El nou centre logístic té una superfície total de 29.000 m2 amb una nau de 10.000 m2, que tindrà 7.500 m2 destinats a planta i els 3.500 m2 restants a oficines.
La nau s'ha dissenyat amb l'objectiu de ser neutra en carboni i marcar el camí cap a la logística verda, amb l'ús d'energia fotovoltaica d'autoconsum per reduir emissions i l'electrificació.